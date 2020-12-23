العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2020 - 22:44

العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 23 December، 2020
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

صادرت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء جرارا زراعيا أثناء حراثه أرض في خربة الحمة بالأغوار الشمالية شرقي الضفة الفلسطينية المحتلة، ما يشكل مواصلة لتضييق العدو على الفلسطينيين في يومياتهم وسبل عيشهم وعملهم.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال داهمت خربة الحمة وصادرت جرارا زراعيا للمواطن مأمون فقهاء، أثناء حراثته أراض في منتصف الخربة وتزرع منذ مئات السنوات”.

وأوضحت المصادر أن “الاحتلال يواصل سياسته الخطيرة تجاه المزارع الفلسطيني في الأغوار، حيث يهدف من خلالها التضييق على المزارعين وحرمانهم من أرضهم وحملهم على هجرتها والرحيل عنها”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة