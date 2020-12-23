المزيد من الاصابات بكورونا في اقليم الخروب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 17:50

المزيد من الاصابات بكورونا في اقليم الخروب

منذ 56 mins 23 December، 2020
كورونا
لبنان

سجلت بلدات اقليم الخروب في قضاء الشوف المزيد من الاصابات بوباء كورونا.

وجاءت المحصلة الأخيرة للاصابات في عدد من بلدات الاقليم على الشكل التالي:
-برجا: تسجيل 20 اصابة جديدة، وعدد الحالات الإيجابية الحالية 206، وحالتي شفاء .
-شحيم : 13 اصابة جديدة، والعدد التراكمي للاصابات ضمن شحيم 113، وخارجها 11، وحالات الوفاة 20، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية 706 .
-عانوت : اصابة واحدة، وعدد الحالات الايجابية الحالية 8، وتسجيل e حالات شفاء .
-الناعمة – حارة الناعمة: 13 اصابة جديدة، وحالات الشفاء 15، فيما عدد الحالات الايجابية المتبقية 58 .
-سبلين : 6 اصابات جديدة، وعدد الاصابات التراكمي 130، وحالات الشفاء 79 .
-داريا: اصابة واحدة، والعدد التراكمي للاصابات 13 .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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