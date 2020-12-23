لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع: عملية الشهيد كميل تجسيد حي لثقافة المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 16:12

لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع: عملية الشهيد كميل تجسيد حي لثقافة المقاومة

منذ 59 mins 23 December، 2020
اخبار
لبنان

أكد لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع في بيان صادر عنه ان”العملية البطولية الفدائية الاستشهادية في القدس التي نفذها الشهيد البطل محمود كميل تجسيد حي لثقافة المقاومة المتجذرة المتأصلة في شعبنا الفلسطيني البطل وتوكيد ممهور بالدم على ان جذوة المقاومة المتقدة في سياق نضالي تراكمي تحرري لاسترداد الحقوق المغتصبة لم ولن تطفئها او تبدد جذوتها اللاهبة كل الاجراءات التآمرية والصيغ التطبيعية اللاهثة المتهافتة خلف وعلى ابواب سلام مهين زائف زائل”.
ودعا البيان الشعوب العربية الى”وقفة ضمير لاجل كرامة الانسان العربي كي يحيا حياة عزيزة كريمة اذ لا يجوز في اي شرع ارضي وسماوي ان تسحق قضية الشعب الفلسطيني في طاحونة العبث التطبيعي اللااخلاقي واللاانساني تحت عناوين مخزية غير ذات معنى في غمرة صراع تاريخي مع عدو لا يفقه سوى لغة القتل والاحتلال والاستعمار والاحلال الاستيطاني البغيض وعنجهية يحكمها عقل تآمري لصوصي خادع يستهدف الارض والثروات والمقدسات”.
وختم البيان:”لا كرامة للعرب الا في ظلال البندقية المقاومة وبوصلتها فلسطين لاجتثاث الاحتلال وجبه التآمر الامبريالي على ارضنا ثرواتنا كي نحيا اعزاء”.

المصدر: موقع المنار

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