لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع: عملية الشهيد كميل تجسيد حي لثقافة المقاومة

أكد لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع في بيان صادر عنه ان”العملية البطولية الفدائية الاستشهادية في القدس التي نفذها الشهيد البطل محمود كميل تجسيد حي لثقافة المقاومة المتجذرة المتأصلة في شعبنا الفلسطيني البطل وتوكيد ممهور بالدم على ان جذوة المقاومة المتقدة في سياق نضالي تراكمي تحرري لاسترداد الحقوق المغتصبة لم ولن تطفئها او تبدد جذوتها اللاهبة كل الاجراءات التآمرية والصيغ التطبيعية اللاهثة المتهافتة خلف وعلى ابواب سلام مهين زائف زائل”.

ودعا البيان الشعوب العربية الى”وقفة ضمير لاجل كرامة الانسان العربي كي يحيا حياة عزيزة كريمة اذ لا يجوز في اي شرع ارضي وسماوي ان تسحق قضية الشعب الفلسطيني في طاحونة العبث التطبيعي اللااخلاقي واللاانساني تحت عناوين مخزية غير ذات معنى في غمرة صراع تاريخي مع عدو لا يفقه سوى لغة القتل والاحتلال والاستعمار والاحلال الاستيطاني البغيض وعنجهية يحكمها عقل تآمري لصوصي خادع يستهدف الارض والثروات والمقدسات”.

وختم البيان:”لا كرامة للعرب الا في ظلال البندقية المقاومة وبوصلتها فلسطين لاجتثاث الاحتلال وجبه التآمر الامبريالي على ارضنا ثرواتنا كي نحيا اعزاء”.

المصدر: موقع المنار