الهند تبرعت بمعدات مكتبية لوزارة الخارجية

اعلنت سفارة الهند في بيان، ان حكومة بلادها تبرعت بمعدات مكتبية لوزارة الخارجية اللبنانية اثر الدمار الذي سببه انفجار 4 آب، وقد سلم السفير سهيل أجاز خان المعدات لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه الذي أعرب “عن امتنانه لحكومة الهند على هذه البادرة”.

بدوره اعلن السفير الهندي “ان هذه البادرة ستعزز روابط الصداقة والثقة بين البلدين، وانهم سيستمرون في ارسال المساعدات الى لبنان خلال هذه الأوقات الصعبة”.

وخلال اللقاء، عرض وهبي مع خان للعلاقات الثنائية وقضايا ذات الاهتمام المشترك، اشارة الى ان “هذه هي الدفعة الثالثة من المساعدات التي تقدمها حكومة الهند إلى لبنان.

ففي شهر آب الماضي، ارسلت الحكومة الهندية 58 طنا متريا من إمدادات الإغاثة المكونة من المواد الغذائية ومواد الإغاثة، كما تبرعت ب 70 صندوقا من معدات الوقاية الشخصية لوزارة الصحة لمكافحة خطر كوفيد-19”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام