الصحة الإيرانية: تسجيل 187 وفاة و6208 إصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 12:58

الصحة الإيرانية: تسجيل 187 وفاة و6208 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 37 mins 22 December، 2020
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