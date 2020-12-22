الصحة الإيرانية: تسجيل 187 وفاة و6208 إصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 12:58
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سيناتور أميركي: الهجوم الإلكتروني الواسع في أميركا استهدف أنظمة معلوماتية في وزارة الخزانة الأميركية وحجمه يبدو كبيرا
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الكونغرس الأميركي يتبنى قانونا يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهجمات سابقة
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موسكو تعلن فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين ردا على تدابير تبناها الاتحاد الأوروبي في قضية تسميم المعارض اليكسي نافالني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الكرملين: روسيا غير متورطة في الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والاتهامات لا أساس لها من الصحة
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل يعلن التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين على خطة جديدة لدعم الاقتصاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة الإيرانية: تسجيل 187 وفاة و6208 إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 37 mins
22 December، 2020
الصحة الايرانية
ايران
كورونا في ايران
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