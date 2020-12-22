وسائل إعلام امريكية: إدارة ترامب تبحث طلباً سعودياً لتوفير الحصانة لمحمد بن سلمان من المسائلة أمام القضاء الأميركي بقضية سعد الجبري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 08:24

وسائل إعلام امريكية: إدارة ترامب تبحث طلباً سعودياً لتوفير الحصانة لمحمد بن سلمان من المسائلة أمام القضاء الأميركي بقضية سعد الجبري

منذ 59 mins 22 December، 2020
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