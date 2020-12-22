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December 22 2020 - 03:38

البرلمان الأوروبي: المصادقة على اتفاق تجاري لما بعد بريكست بموعدها “مستحيلة”

منذ 27 mins 22 December، 2020
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الاتحاد الاوروبي

اعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن المصادقة على اتفاق للتجارة مع بريطانيا قبل الـ1 من يناير باتت “مستحيلة”، بعدما تجاوز المفاوضون المهلة المحددة لذلك.

وكتب رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي مانفريد ويبر في تغريدة على “تويتر”: “لقد أضاعت الألعاب السياسية في وستمنستر الكثير من الوقت. أصبح من المستحيل الآن على البرلمان النظر بالاتفاق قبل نهاية العام.. لن نوافق على أي نص، وذلك مهم للغاية”.

ورأى ويبر أنه من الضروري عدم التسرع في اتخاذ قرار بشأن النص، متعهدا بأن يظل البرلمان الأوروبي “شريكا بناء”.

وأشار إلى أنه يمكن تطبيق آليات أخرى لحين دخول اتفاق محتمل حيز التنفيذ قبل عشرة أيام فقط من الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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