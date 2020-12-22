تركيا: 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 00:22

تركيا: 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بكورونا

منذ 16 mins 22 December، 2020
ISTANBUL, TURKEY - MARCH 12: A member of health official, wearing a protective suit, disinfects Taksim Square and Istiklal Street as a precaution to Coronavirus (Covid-19) in Istanbul, Turkey on March 12, 2020. (Photo by Ahmet Bolat/Anadolu Agency via Getty Images)
ISTANBUL, TURKEY - MARCH 12: A member of health official, wearing a protective suit, disinfects Taksim Square and Istiklal Street as a precaution to Coronavirus (Covid-19) in Istanbul, Turkey on March 12, 2020. (Photo by Ahmet Bolat/Anadolu Agency via Getty Images)
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18351، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2043704.

وأشار إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية قفزت فوق الـ4٪ لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وفرضت السلطات التركية حظر التجول وأغلقت المطاعم للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعلقت يوم أمس الأحد الرحلات الجوية مع بريطانيا ودول أخرى بسبب سلالة الفيروس الجديدة.

المصدر: وكالات

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