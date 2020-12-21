النائب أمين شري: استبدال الوصفة الطبية الموحّدة من شأنه أن يساهم في تخفيض الفاتورة الدوائية بنسبة 15 بالمئة، والتوفير على المرضى والجهات الضامنة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 15:20

النائب أمين شري: استبدال الوصفة الطبية الموحّدة من شأنه أن يساهم في تخفيض الفاتورة الدوائية بنسبة 15 بالمئة، والتوفير على المرضى والجهات الضامنة

منذ 29 mins 21 December، 2020
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