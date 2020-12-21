النائب عاصم عراجي: قررنا تعديل المادة 47 من قانون الدواء، وأصبح بإمكان الصيدلي تغيير الدواء بما يعادله وفق كتيّب ستعدّه وزارة الصحة، بعد أن كان ملزماً بإعطاء الصنف نفسه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 15:20

النائب عاصم عراجي: قررنا تعديل المادة 47 من قانون الدواء، وأصبح بإمكان الصيدلي تغيير الدواء بما يعادله وفق كتيّب ستعدّه وزارة الصحة، بعد أن كان ملزماً بإعطاء الصنف نفسه

منذ 31 mins 21 December، 2020
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