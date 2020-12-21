علماء اليمن: النظام السعودي يحرّف الدين ويوظفه لصالح التطبيع مع العدو الاسرائيلي

استنكرت “رابطة علماء اليمن” إقدام النظام السعودي على تغيير المناهج الدراسية بحذف العداء للكيان الصهيوني والترويج له كمقدمة لتولي “إسرائيل” بشكل معلن.

وحذرت الرابطة من “خطورة قيام النظام السعودي باستخدام الدين وتحريفه وتوظيفه لصالح التطبيع”، وشددت على “حرمة تولي العدو الصهيوني”، وأكدت على “ثبات الموقف المبدئي الرافض للتطبيع النابع من صميم الشريعة تجاه قضايا الأمة الإسلامية”.

وأشارت الرابطة إلى أن “مسارعة بعض الأنظمة للارتماء في الحضن الصهيوني والأمريكي لا يغير من حقيقة أن إسرائيل عدو الأمة كلها”، واستنكرت “بشدة ممارسات النظام الإماراتي وجرأته على السماح ببناء معابد يهودية وممارسة الإماراتيين الطقوس اليهودية”، ودعت “كل المسلمين إلى الاهتمام بالهوية الإيمانية والحذر من الحرب الناعمة ووجوب مواجهتها لأنها لا تقل خطورة من الحرب العسكرية”.

وأكدت الرابطة ان “البراءة من أعداء الأمة وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل ومقاطعة بضائعهم واجب شرعي”، ودعت “علماء الأمة إلى تحمل مسؤوليتهم وتبيين حرمة ما تقوم به الأنظمة العميلة من الولاء لليهود والنصارى وارتمائها في أحضانهم”.

وفيما أشادت الرابطة “بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية”، نوهت “بمواقف كل محور المقاومة”، ودعت إلى “جمع الكلمة ووحدة الصف والإعداد بوتيرة عالية لأي طارئ في مواجهة العدو الصهيوني”.

المصدر: موقع انصار الله