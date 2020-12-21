الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة من نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 15:18

الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة من نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي

منذ 1 ساعة 21 December، 2020
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