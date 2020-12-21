فلكي سعودي يتوقع وصول درجة الحرارة إلى صفر نهاية الإسبوع

كشف خبير فلكي عن موعد المنقلب الشتوي المرتقب.

جاء ذلك في مقطع مصور للخبير الفلكي السعودي، خالد الزعاف، نشره على حسابه بموقع “تويتر”.

وقال الزعاق: “30 ساعة فقط هي المدة المتبقية لوصول الشمس إلى أقصى ميل لها من ناحية الجنوب، بما يسمى بنقطة المنقلب الشتوي”.

وأضاف أن الشمس ستصل إلى هذه النقطة في تمام الساعة الواحدة ودقيقتين من فجر يوم بعد غد الإثنين، وهو ما يسمى بنقطة الانصراف.

وأوضح أنه “لا برد إلا بعد انصراف الشمس، أي لا يأتينا البرد الشديد والذي يدخل مع الإنسان في فراشه إلا بعد أن تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال”.

في سياق متصل، توثع الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل دخول المملكة في موجة باردة قوية تبدأ الأربعاء المقبل في شمالي البلاد وتمتد إلى المناطق الوسطى والشرقية يوم الخميس، فيما تصل إلى نجران وعسير والباحة وشرق الطائف الجمعة.

وتوقع الحقيل في تغريدة بحسابه على تويتر أن تصل درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية في أقصى البلاد نهاية الأسبوع، على أن تسبقها حالة ممطرة.

المصدر: سبوتنيك