الهيئة الأمريكية للصحة العامة: عملية التطعيم ضد #كورونا ستكون الأكثر تعقيدا في التاريخ تقنيا ولوجستيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2020 - 21:00

الهيئة الأمريكية للصحة العامة: عملية التطعيم ضد #كورونا ستكون الأكثر تعقيدا في التاريخ تقنيا ولوجستيا

منذ 2 ساعة 20 December، 2020
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