النائب كنعان من بكركي: لحكومة وفق الدستور والمبادرة الفرنسية بلا اجتزاء

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان في الصرح البطريركي في بكركي.

بعد اللقاء الذي دام قرابة الساعة، قال كنعان “تشرفت بزيارة الصرح البطريركي بدعوة من غبطة البطريرك، في سياق مبادرته الشخصية مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، للدعم والمشاركة بقوة في التوجه الذي يهدف الى تأليف حكومة اليوم قبل الغد”.

وأشار الى أن “كلام غطبة البطريرك كان واضحا، وكذلك كلامنا لجهة ضرورة التأليف واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور في التشكيل، وأن السجال الحاصل يجب ألا يستمر”، لافتاً إلى أن “هناك لقاء من المفترض ان يحصل ويكون حاسما في موضوع الحكومة، إذا توافرت له النيات الطيبة”.

وقال “لدى رئيس الجمهورية الاستعداد لحسم ملف الحكومة، وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية بمضمونها الكامل وغير المجتزأ، وأبلغني سيدنا البطريرك حرصه الكامل على هذا المسار، وان شاء الله بصلاته وتمنيات جميع اللبنانيين يتم هذا الأمر في الأيام المقبلة”.

واوضح النائب كنعان ان “النيات لدينا أكثر من متجاوبة وإيجابية، إذ يجب الخروج من عملية السجال وتغليف بعض المواقف التي تصدر من ناحيتنا بغير محلها. يجب ألا يكون هناك لبس أولا في الدستور وقراءته وصلاحيات رئيس الجمهورية في التأليف، وثانيا لجهة المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام