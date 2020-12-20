قوى الامن: القبض على الرأس المدبر لعصابة في بقرزلا العكارية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، وبخاصة الخطيرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية. توافرت معلومات حول قيام عصابة بعمليات ترهيب للمواطنين من خلال إطلاق النار من أسلحة حربية، أعمال البلطجة، فرض خوات وقطع الطرق في منطقة عكار. على الاثر، وبنتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، رصدت قوة من المجموعة الخاصة الرأس المدبر لهذه العصابة، ويدعى:

– م. ح. (مواليد العام 1993، لبناني)

وتمكنت من توقيفه بتاريخ 16-12-2020 بعد دهم منزله في منطقة بقرزلا / عكار.

وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب /10/ مذكرات عدلية بجرائم: محاولة قتل وإطلاق نار وحيازة اسلحة حربية ودعارة ومعاملة القوى الأمنية بالشدة وغيرها. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام