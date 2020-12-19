الفياض في ذكرى قادة النصر: هيئة الحشد الشعبي ستبقى وفية لدماء القادة الشهداء

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، أن الهيئة ستبقى وفية لدماء القادة الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مشيرا إلى أن القادة الشهداء استطاعوا صنع منظومة من القيم.

وقال الفياض خلال مراسم الحفل التأبيني الرسمي في مجلس النواب العراقي بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر، الفريق الشهید قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس تحت شعار “الشايب ضمير الحشد”، أن “القادة الشهداء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا حياتهم في سبيل قضية يؤمنون بها”. وأضاف أن “القادة الشهداء استطاعوا صنع منظومة من القيم”.

وبيّن الفياض أن “هيئة الحشد الشعبي والشهيد القائد أبو مهدي المهندس لم يكونا ملكا لطائفة وانما للدفاع عن القيم الإنسانية”. ولفت إلى ان “طريق العزة والسيادة يتطلب رجال يكونوا قادرين على التضحية”، مؤكدا أن “الشهادة معنى عظيم وكبير يفهمها قصير النظر بأنها فناء”.

المصدر: يونيوز