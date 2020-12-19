زلزال بقوة 4 ريختر يضرب مدينة دماوند شرق طهران (وكالة فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 19 2020 - 10:30
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وسائل إعلام إسرائيلية: الحاخام الأكبر في "إسرائيل" يتسحاق يوسف سيفتتح اليوم مؤسسات في الإمارات بينها معبد ومدرسة
وسائل إعلام إسرائيلية: من المقرر أن يلتقي الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف خلال زيارته للإمارات مسؤولين إماراتيين بارزين
الصحة اللبنانية: تسجيل 2051 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة
إسقاط درون إسرائيلية مخصصة لإلقاء قنابل غاز خلال قمع جنود الإحتلال مسيرة في قرية كفرقدوم في الضفة
قوات الإحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة ومدينة القدس المحتلتين تخللها مواجهات عنيفة
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: قطع النظام التركي مياه الشرب عن الحسكة جريمة حرب
الحشد الشعبي في العراق: احباط عملية تسلل لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الصينية في صلاح الدين
الفريق الانتقالي لبايدن: بايدن سيرشح أول أميركية أصلية لمنصب وزيرة الداخلية
بومبيو: روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال وكالات حكومية أميركية عدة وأهدافا في كل أنحاء العالم
بومبيو:كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأميركية
الولايات المتحدة تمنج ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة موديرنا المضاد لكوفيد-19
صحيفة تلغراف البريطانية: جونسون استدعى كبار الوزراء لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من كورونا توصف بأنها أشد خطورة
الهند تتجاوز عتبة 10 ملايين إصابة ب كورونا بعد تسجيل 25 ألف حالة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية
بعثة الامم المتحدة تنشر جنودا في إفريقيا الوسطى بعد هجمات مسلحة على بلدات عدة
سلطات فيجي تبذل جهودا شاقة لمساعدة المنكوبين بعد مرور الإعصار ياسا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الفريق الانتقالي لبايدن: بايدن سيرشح أول أميركية أصلية لمنصب وزيرة الداخلية
بوريس جونسون "بابنا مفتوح" لكن وضع مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست "صعب"
الكرملن: بوتين سيشارك في قمة رابطة الدول المستقلة
دراسة كشفت أن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات جراء الإنفلونزا الموسمية
جونز هوبكنز: أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس تلقى لقاح فايزر المضاد لكورونا خلال بث تلفزيوني مباشر
استشهاد نحو 15 مدنيا بانفجار استهدف تجمعا دينيا وسط أفغانستان
إثيوبيا تعرض مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن مكان القادة العسكريين لإقليم تيغراي
الإعصار "ياسا" يدمر قرى في فيجي ويودي بشخصين على الأقل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
زلزال بقوة 4 ريختر يضرب مدينة دماوند شرق طهران (وكالة فارس)
منذ 1 ساعة
19 December، 2020
ايران
التعليقات
ذات صلة
جلالي: سنواصل التعاون العسكري مع روسيا في إطار القواعد واللوائح والاتفاقيات الدولية
سفير إيران لدى موسكو: هناك أدلة كثيرة على تورط “إسرائيل” في اغتيال فخري زاده
غريب آبادي: احياء الاتفاق النووي ليس بحاجة الى وثيقة منفصلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}