العدو الاسرائيلي يجدد خرقه للسيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني الجمعة إنه “بتاريخ 18/ 12/ 2020 عند الساعة 00.19 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة 21 دقيقة، حيث أقدم عناصره على إطلاق عدة رشقات نارية بإتجاه المياه الإقليمية المذكورة”.

واضافت قيادة الجيش انه “عند الساعة 5.25 من نفس اليوم أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 203 أمتار، ولمدة 3 دقائق”، وتابعت “عند الساعة 6.50 أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 240 مترا، ولمدة 5 دقائق”.

ولفتت قيادة الجيش الى انه “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام