خلية أزمة رماح العكارية: اصابة جديدة

اعلنت خلية الأزمة في بلدة رماح “تسجيل اصابة ثانية بفيروس كورونا لاحد العسكريين من ابناء البلدة الذي قام وعائلته بالحجر المنزلي، فور تبلغه نتيجة فحصه الإيجابية”، مطالبة ممن خالطه “الالتزام بالحجر الصحي الوقائي لحين اجراء فحوص ال-pcr”.

ولفتت الخلية الى أن “أحد الاطفال من عائلة المصاب كان حاضرا في مدرسة رماح الرسمية اليوم وتم تبليغ مديرة المدرسة بالأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وازاء هذه المستجدات تعلن الخلية الغاء جميع الاحتفالات المقررة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والاستعاضة عنها بتوزيع الهدايا على الأطفال في منازلهم”.

وكلفت الخلية شرطة البلدية “تنفيذ آلية الوقاية وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين”، مانعة “التنقل ولو سيرا على الاقدام داخل رماح دون ارتداء الكمامة”، داعية ابناء البلدة وجوارها “خصوصا المخالطين لعائلات المصابين لتبليغ الخلية والبدء فورا بالحجر المنزلي الإلزامي أو إجراء فحوص مخبرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام