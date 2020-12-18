أطول ليلة في العام تشهد حدثا فلكيا نادرا لن يتكرر حتى عام 2080

سيضيء مشهد كوني معروف باسم “نجمة الكريسماس” سماء الأرض، حيث يجتمع كوكبا المشتري وزحل معا مساء الاثنين 21 ديسمبر.

وكل 20 عاما، يتقاطع كل من كوكب المشتري وكوكب زحل مع مسارات الغاز العملاقة في سماء الليل خلال ما يسمى بـ”الاقتران العظيم”.

وفي هذه الليالي النادرة، يقترب الكوكبان تقريبا من بعضهما البعض. ومع ذلك، فإن اقتران هذا العام خاص للغاية، حيث سيقترب زحل والمشتري بشكل استثنائي من بعضهما بدرجة كافية ليشكلا ما يشبه نجمة الكريسماس الشهيرة.

ويوم الاثنين، 21 ديسمبر، سيبلغ الاقتران ذروته وسيكون كوكب المشتري وكوكب زحل على مسافة 0.1 درجة من بعضهما البعض. وفي أقرب نقطة لهما، ستكون المسافة بين الكواكب أقل من خمس قطر القمر. وستظهر الكواكب كنجم واحد بالعين المجردة.

وسيظهر الكوكبان قريبين جدا بحيث أن إصبع الخنصر بطول الذراع سيغطي بسهولة كليهما في السماء. وسيكون من السهل رؤية الكواكب بالعين المجردة من خلال النظر نحو الجنوب الغربي بعد غروب الشمس مباشرة.

واقتربت الكواكب آخر مرة بهذا القدر في عام 1623 على الرغم من أن الاقتران لم يكن مرئيا في ذلك الوقت.

وحدث آخر اقتران عظيم بعذا القدر من الاقتراب والذي يمكن ملاحظته بالعين المجردة، في عام 1226 ولن يتكرر هذا التطابق حتى عام 2080.

كيف ترى اقتران كوكب المشتري وزحل؟

إذا بحثت الليلة بعد غروب الشمس، فإنك سترى الكواكب بالفعل قريبة إلى حد ما من بعضها البعض.

ويحلق كوكب المشتري وزحل عبر السماء الجنوبية الغربية، ويشبهان نجمين لامعين بشكل استثنائي. ومع ذلك، على عكس وميض النجم المميز، يلمع الكوكبان بتوهج ثابت.

ويجب أن تضع في اعتبارك أنه سيكون لديك فرصة قصيرة لرؤية الاقتران، حيث سيتم تعيين نجمة الكريسماس بعد ساعات قليلة من غروب الشمس.

وإذا كان ذلك ممكنا، تقترح وكالة ناسا أن تجد مكانا هادئا مع رؤية خالية من التلوث الضوئي للسماء، مثل حديقة أو حقل.

ويجب أن تكون الكواكب مشرقة بما يكفي حتى يمكن رؤيتها من المدن. وفي الأيام التي تسبق يوم الاثنين، ابحث عن الكواكب في السماء الجنوبية الغربية بعد نحو ساعة من غروب الشمس.

وسيكون زحل أضعف قليلا من كوكب المشتري وسيعلق على يسار العملاق الغازي.

وعلى الرغم من أنك لا تحتاج إلى أي أدوات لمشاهدة الحدث الفلكي، إلا أن التلسكوب أو المنظار قد يساعدك على اكتشاف أكبر أربعة أقمار لكوكب المشتري، آيو وغانيميد وكاليستو وأوروبا.

ويشار إلى أن الاقتران العظيم هذا العام سيتزامن مع الانقلاب الشتوي، وهي أطول ليلة في العام.

المصدر: روسيا اليوم