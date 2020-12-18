الصحة في غزة: تسجيل 997 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 574 حالة اضافة الى وفاة 5 اشخاص خلال اخر 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 10:54

الصحة في غزة: تسجيل 997 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 574 حالة اضافة الى وفاة 5 اشخاص خلال اخر 24 ساعة

منذ 8 mins 18 December، 2020
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