الصحة في غزة: تسجيل 997 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 574 حالة اضافة الى وفاة 5 اشخاص خلال اخر 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 10:54
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قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: نمتلك جميع متطلبات هزيمة الأعداء ولا يمكنهم فرض هيمنتهم على شعبنا
سي إن إن: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بنيته رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن
الأمم المتحدة تعقد الاثنين اجتماعا حول الصحراء الغربية بعد الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على المنطقة
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رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
وكالة الدواء الأوروبية ستعلن قرارها بشأن لقاح "موديرنا" يوم 6 كانون الثاني المقبل
البرلمان الأوروبي يتبنى مشروع قرار بفرض عقوبات على مؤسسات حكومية صينية مسؤولة عن احتجاز الأويغور والمسلمين
رئيسة المفوضية الأوروبية: تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي في مفاوضات ما بعد بريكست سيكون صعبًا للغاية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
خضوع كل من رئيس الوزراء الإسباني والبرتغالي للعزل بعد مخالطتهما ماكرون
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة في غزة: تسجيل 997 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 574 حالة اضافة الى وفاة 5 اشخاص خلال اخر 24 ساعة
منذ 8 mins
18 December، 2020
الصحة في غزة
غزة
كورونا في غزة
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