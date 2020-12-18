كورونا في الأردن.. تسجيل 31 وفاة و2221 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ​الأردنية “تسجيل 31 وفاة و2221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الأردن إلى 3496 حالة والإصابات إلى 269806”.

وأشارت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي، إلى أنّ “عدد الحالات النشطة حاليًّا وصل إلى 32920، وبلغ عدد الحالات الّتي أُدخِلت اليوم إلى ​المستشفيات​ 137، فيما غادرت 123 حالة”، لافتةً إلى أنّ “إجمالي عدد الحالات المؤكّدة الّتي تتلقّى العلاج في المستشفيات هو 1136، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدَمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 946 بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة”.

وذكرت الوزارة أنّه “تمّ تسجيل 3116 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233390 حالة”.

المصدر: وكالات