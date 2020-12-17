“حق”: لعدم الانخداع بألاعيب نظام الحكم المستبد في البحرين

شددت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة على “ضرورة المضي قدماً لتحقيق الأهداف الوطنية العليا التي سقط شهداء البحرين الأبرار من اجلها”، وتابعت “ذكر هؤلاء الشهداء يستدعي منا استحضار الأهداف التي ضحوا لأجل تحقيقها”.

وأكدت “حق” بمناسبة ذكرى عيد الشهداء الذي يحتفي به شعب البحرين من كل عام تخليدا لروح الشهداء الذين قتلوا على طريق المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة أنه “من اهم تلك الأهداف صناعة وطن مستقل لا دخل للقوى الأجنبية في إدارته؛ ويكون وطن حر ينعم فيه الشعب بكل حقوقه المشروعة”، وتابعت “على رأس تلك الحقوق أن يبسط إرادته ويشكل النظام السياسي الذي يرتضيه ويكون فيه مصدر السلطات لتعود البحرين لأهلها حرة مستقلة”.

واشارت “حق” الى أن “نظام الحكم الحالي في البحرين هو نظام قبيلي متخلف تستأثر فيه مجموعة مستبدة بالقرار”، واضافت “هي مجموعة استطاعت ان تستولي على الحكم في يوم أسود من تاريخ البحرين عبر تمكين المستعمر الأجنبي وتستند في شرعيتها في الحكم فقط لمنهج التسليم للقوى الإمبريالية ودعمها والإستعانة بالمرتزقة الأجانب لتثبيت حكمها عبر القمع والتعذيب وارتكاب الجرائم والتآمر على الشعب والإنقلاب على العهود والمواثيق”.

ولفتت “حق” الى أن “السنوات العجاف لحكم الدكتاتور حمد رسخت رغم قسوتها وظلامها ضرورة المضي قدماً لتحقيق المطالب المشروعة التي يناضل من اجلها شعب البحرين”، وأوضحت انه “لا يوجد افق للتعايش مع هذه السلطة وان تغيير الوجوه لا يغير حقيقة انها سلطة فاسدة مستبدة لا تؤمن بالديمقراطية ولا حقوق الإنسان”، وحذرت من “الإنخداع بألاعيب السلطة”.

المصدر: بريد الموقع