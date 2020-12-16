التحكم المروري: قتيل و4 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام حوش القنعبي قضاء راشيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 14:18

التحكم المروري: قتيل و4 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام حوش القنعبي قضاء راشيا

منذ 29 mins 16 December، 2020
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