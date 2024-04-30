8 ضحايا بتسربٍ للغاز في مطعم بمنطقة بشارة الخوري في بيروت

أعلن فوج إطفاء بيروت أن “عناصره أطفأت حريقا في مطعم pizza secret ، بناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري”.

وأوضح أن “تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح”.

واشار إلى أن “المعلومات الأولية أفادت عن سقوط جريحين و8 ضحايا قضوا اختناقا داخل المطعم”.

عنصر من الدفاع المدني متحدثا عما جرى داخل المطعم

تصريح لوزير الداخلية بسام المولوي من مكان الحادثة حيث أكد ان التحقيقات بدأت لمعرفة تفاصيل ما حصل مشيرا الى معلومات اولية تتعلق بحصول تسرب للغاز ادى الى هذا الحريق.

المصدر: موقع المنار