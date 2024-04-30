المقاومة تستهدف دبابة ميركافا وتجمعاً لجنود العدو في موقع المطلة

أعلنت المقاومة الإسلامية أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته وبعد رصدٍ ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصنُ داخلَ موقع المطلة، باغتَها مجاهدو المقاومة الاسلامية واستهدفوها بالصواريخِ الموجهة ما أدى إلى إصابتِها وتدميرِها وسقوطِ أفرادِ طاقمِها بينَ قتيلٍ وجريح. كما واستهدفَ مجاهدو المقاومة تموضعاً لجنودِ العدو الاسرائيلي خلفَ الشادرِ العسكري داخلَ موقعِ المطلة بالاسلحة المناسبة واوقعوا افرادَه بينَ قتيلٍ وجريح.
وجاء في بيان المقاومة:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصن داخل موقع المطلة، باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 30-4-2024 واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 30-04-2024 م
21 شوال 1445 هـ
بيان المقاومة :
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر يوم الثلاثاء 30-4-2024 تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 30-04-2024 م
21 شوال 1445 هـ
كما استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 30-4-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.
بيان المقاومة:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 30-4-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 30-04-2024 م
21 شوال 1445 هـ
وكانت المقاومة الإسلامية قد ردت الليلة الماضية على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، باستهداف مجاهديها لمبنًى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة ومبنًى آخر يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وحققوا بهما إصابات مباشرة.
المصدر: موقع المنار