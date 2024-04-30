المقاومة تستهدف دبابة ميركافا وتجمعاً لجنود العدو في موقع المطلة

أعلنت المقاومة الإسلامية أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته وبعد ‏رصدٍ ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصنُ داخلَ ‏موقع المطلة، باغتَها مجاهدو المقاومة الاسلامية واستهدفوها بالصواريخِ الموجهة ما أدى إلى إصابتِها وتدميرِها وسقوطِ ‏أفرادِ طاقمِها بينَ قتيلٍ وجريح.‏ كما واستهدفَ مجاهدو المقاومة تموضعاً لجنودِ العدو الاسرائيلي خلفَ الشادرِ العسكري داخلَ موقعِ المطلة بالاسلحة المناسبة واوقعوا افرادَه بينَ قتيلٍ وجريح.

وجاء في بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصن داخل ‏موقع المطلة، باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 30-4-2024 واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 30-04-2024 م

‏21 شوال 1445 هـ

بيان المقاومة :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر يوم الثلاثاء 30-4-2024 تموضعا لجنود العدو ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 30-04-2024 م

‏21 شوال 1445 هـ

كما استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 30-4-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.



بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 30-4-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الثلاثاء 30-04-2024 م

21 شوال 1445 هـ

وكانت المقاومة الإسلامية قد ردت الليلة الماضية على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، باستهداف مجاهديها لمبنًى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة ومبنًى آخر يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وحققوا بهما إصابات مباشرة.‏

المصدر: موقع المنار