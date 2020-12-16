الرئيس المكسيكي يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنأ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور، المرشح الديمقراطي الأمريكي للانتخابات الرئاسية جو بايدن بنجاحه في الانتخابات، مؤكدا ضرورة تعاون البلدين في ملف الهجرة.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: “أعرب عن امتناني لكم لموقفكم لصالح المهاجرين من المكسيك والعالم، والذي سيعزز تنمية المجتمعات في جنوب شرق المكسيك وأمريكا الوسطى”.

وفي رسالة موجهة إلى بايدن، أكد على العلاقة الوثيقة بين المكسيك والولايات المتحدة اللتين تشتركان في 3200 كيلومتر من الحدود المشتركة.

وأضاف: “نحن القادة، يجب أن نسعى للحفاظ على علاقات ثنائية جيدة قائمة على أساس التعاون والصداقة واحترام سيادتنا”، آملا مناقشة الأمور الثنائية بسرعة مع بايدن، ولا سيما قضية الهجرة.

وكان الرئيس المكسيكي، أحد القادة القلائل في العالم الذين لم يهنئوا بايدن، الذي أعلنت فوزه وسائل الإعلام الأمريكية في نوفمبر، باعتبار أن فوز بايدن لم تصدق عليه بعد الهيئة الانتخابية.

المصدر: وكالات