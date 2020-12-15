الخارجية المصرية: مكان احتجاز ضابط ومهندس في نيجيريا يمثل تحديا أمنيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية تطورات قضية اختطاف ضابط ومهندس مصريين على متن سفينة بحرية في نيجيريا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن السفارة المصرية في نيجيريا تواصلت مع المستشار السياسي للرئيس النيجيري، بشأن حادث سفينة الشحن “Milan” التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من جنسيات مختلفة، وبينهم مواطنان مصريان.

وأكدت حرص الحكومة المصرية وتطلعها لإطلاق سراحهما في أقرب وقت، مشددة على بذل مساعيها المستمرة مع قيادات الأجهزة الأمنية المعنية.

وتابعت: “مواصلة لجهود أجهزة الدولة واستمرارا للاتصالات التي تجريها الوزارة وسفارتنا في أبوجا، تواصلت السفارة كذلك مع القوات البحرية النيجيرية التي لا تزال تواصل البحث عن المختطفين في نطاق ولايتي DELTA- BAYELSA الجنوبيتين، برا وبحرا، علما بأن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الحادث، كما يجري أيضاً التواصل مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث في جهاز الأمن الوطني النيجيري”.

المصدر: المصري اليوم