مرزوق الغانم يفوز بثقة نواب البرلمان الكويتي لمنصب الرئاسة

أسفرت انتخابات رئاسة مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء، عن فوز رئيس البرلمان السابق مرزوق الغانم بفترة رئاسية ثالثة. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فاز النائب مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16، في الانتخابات التي جرت بينه وبين النائب بدر الحميدي. ووفقا للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يختار المجلس في أول جلسة له ولمثل مدته، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه.

وكان الغانم (52 عاما) ترأس مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.

المصدر: سبوتنيك