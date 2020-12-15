بالصور: عائلة فلسطينية في قطاع غزة تنجو بأعجوبة بعد استهداف الاحتلال منزلها بقذيفة مدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 14:00

بالصور: عائلة فلسطينية في قطاع غزة تنجو بأعجوبة بعد استهداف الاحتلال منزلها بقذيفة مدفعية

منذ 1 ساعة 15 December، 2020
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غير مصنف

قصف غزة

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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