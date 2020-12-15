الصين تعول على تعزيز الحوار مع الولايات المتحدة في ظل قيادة بايدن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين الثلاثاء، تعليقا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، أن “بكين تعتقد أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز الحوار وتطوير التعاون بروح الاحترام المتبادل”.

وقال المتحدث، خلال مؤتمر صحفي، “نلفت الانتباه إلى نشر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية. أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برقية إلى السيد بايدن وهنأه على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. ننطلق من فرضية أن على الصين والولايات المتحدة تعزيز الحوار والاتصالات بروح عدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون متبادل المنفعة، وتعزيز التعاون وحل الخلافات وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة”.

المصدر: سبوتنيك