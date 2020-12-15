ترامب : المدعي العام الأميركي يغادر منصبه قبل عيد الميلاد

اكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ان المدعي العام وليام بار سيغادر منصبه قبل عيد الميلاد.

وقال الرئيس، اليوم الثلاثاء ” إن المدعي العام وليام بار سيترك منصبه قبل عيد الميلاد بقليل ، وسيتولى نائب المدعي العام جيف روزين منصب المدعي العام بالنيابة”.

كتب ترامب على تويتر”لقد عقدت للتو اجتماعًا جيدًا للغاية مع المدعي العام بيل بار في البيت الأبيض، كانت لدينا علاقة جيدة للغاية ، لقد قام بعمل رائع!”

وأضاف ترامب “سيغادر بيل قبل عيد الميلاد بقليل لقضاء الإجازات مع عائلته”.

وبدوره اكد وليام بار اليوم انه، “في ظل الانقسام الحاد في البلاد من الضروري على الحكومة والوكالات القيام بما يلزم لضمان نزاهة الانتخابات”، كما صرح بار، في وقت سابق، أن الانتخابات تمت دون انتهاكات.

المصدر: وكالة سبوتنيك