الى المزيد من التطبيع.. وفد إماراتي يزور حائد البراق في المسجد الاقصى بالقدس المحتلة

قام وفد إماراتي جديد الاثنين بتنظيم زيارة الى حائط البراق الواقع في الجهة الغربية من المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهون عوفير جندلمان أعلن في وقت سابق ترجمة الدليل السياحي لزوار حائط البراق إلى اللغة العربية، وذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المؤسسات السياحية لاستقبال السياح الإماراتيين والبحرينيين والعرب الآخرين في الاراضي المحتلة.

وكانت الإمارات وقعت في سبتمبر/ايلول الماضي اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم