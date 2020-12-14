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December 14 2020 - 14:52

“مصلحة الليطاني” طلبت إخلاء مجمع بالبيسارية خوفا من انهياره

منذ 39 mins 14 December، 2020
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لبنان

طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الاثنين من الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر باخلاء مبنى مركز العاقبية التجاري من منطقة البيسارية(جنوب) او ما يعرف بـ”مجمع البيبسي” من النازحين السوريين.

وذلك نظرا للمخاطر الانشائية التي تهدد المبنى بالسقوط والثابتة بموجب الكشف الفني والهندسي عليه من قبل فريق المصلحة بتاريخ 29/09/2020.

وأكدت المصلحة على “ضرروة اتخاذ الاجراءات الرامية الى تلافي المخاطر التي قد تتأتى نتيجة انهياره كونه مشغولا من مئات النازحين السوريين وعائلاتهم، بالاضافة الى تهديده للسلامة العامة وخطره على الاملاك العامة والخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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