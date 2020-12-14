“مصلحة الليطاني” طلبت إخلاء مجمع بالبيسارية خوفا من انهياره

طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الاثنين من الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر باخلاء مبنى مركز العاقبية التجاري من منطقة البيسارية(جنوب) او ما يعرف بـ”مجمع البيبسي” من النازحين السوريين.

وذلك نظرا للمخاطر الانشائية التي تهدد المبنى بالسقوط والثابتة بموجب الكشف الفني والهندسي عليه من قبل فريق المصلحة بتاريخ 29/09/2020.

وأكدت المصلحة على “ضرروة اتخاذ الاجراءات الرامية الى تلافي المخاطر التي قد تتأتى نتيجة انهياره كونه مشغولا من مئات النازحين السوريين وعائلاتهم، بالاضافة الى تهديده للسلامة العامة وخطره على الاملاك العامة والخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام