البابلية: 7 إصابات جديدة

بعد رصد سبع حالات كورونا في بلدة البابلية، اصدرت البلدية بيانا حول الحالات والإجراءات. وقالت: “كما عودتكم بلدية البابلية وبصراحتها المعهودة وبكل شفافية تعلن عن تسجيل سبعة حالات إيجابية (covid19) مستجدة مؤكدة، ويخضع أصحابها جميعا للحجر المنزلي. وبذلك يكون قد أرتفع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة في البلدة إلى أربع عشرة إصابة”.

وشددت على “المخالطين بضرورة الحجر المنزلي أربعة عشر يوما من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية كتدبير أحترازي. كما نجدد دعوتنا لكم الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام