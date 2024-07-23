قصفت سرايا القدس بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات للعدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.

وعرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية على “حوليت”.. “ياتيد”.. “صوفا”.. “أفيشالوم” ومغتصبات غلاف غزة من قلب مناطق التوغل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن جانبها، استهدفت كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مسجد الظلال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 291 التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

المصدر: الاعلام العسكري