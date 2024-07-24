تشييع حاشد للشهيد على طريق القدس صادق عاطف عطوي في بلدة شقرا الجنوبيّة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 20:16

تشييع حاشد للشهيد على طريق القدس صادق عاطف عطوي في بلدة شقرا الجنوبيّة

منذ 1 ساعة 24 July، 2024
حزب الله - شهيد حزب الله
لبنان

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة شقرا الجنوبيّة، الشّهيد السّعيد على طريق القدس صادق عاطف عطوي (ملاك) بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشّهيد، شارك فيها عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النّائبان حسن فضل الله وحسن عزّ الدّين، إلى جانب علماء دين وشخصيّات وفعّاليّات، عوائل شهداء وحشدٍ من جمهور المقاومة.

وجابت مسيرة التّشييع شوارع بلدة شقرا، تقدّمتها سيّارات الإسعاف التّابعة للهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة والفرق الكشفيّة، وردّد المشاركون الّلطميّات الحسينيّة، وأطلقوا الهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمناصرة لغزّة وفلسطين والمقاومة.

وأقيمت مراسم تكريميّة للشّهيد السّعيد على وقع موسيقى كشّافة الإمام المهديّ (عج)، تولّت فيها ثُلّة من المجاهدين حمل النّعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، ثم وُضعت أكاليل الزّهر أمامه، لتؤدّي فرقة عسكريّة من المقاومة العهد والقسم للشّهداء بالمضيّ على درب الجهاد والمقاومة، أمَّ بعدها الشيخ يوسف غريب الصّلاة على الجثمان الطّاهر، لتنطلق المسيرة مجدّداً تجاه روضة الشُّهداء، حيث ووري الثّرى إلى جانب من سبقه من الشّهداء.

المصدر: موقع المنار

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