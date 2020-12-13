إدارة أزمات الكورة: تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية، تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي:

برسا 1، أنفه 1، كوسبا 2، بنهران 1، كفرحزير 1، بزيزا 1، رشدبين 1، وقيد التحقق 1، وحالة وفاة واحدة في رشدبين.

ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين ب “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام