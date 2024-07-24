هَدهدةٌ جديدةٌ ونبأٌ عظيمٌ، وحلْقةٌ خاصةٌ في ظرفٍ دقيق، حكاها الهدهدُ باِتقانِه المعهود، وكتبَ على قاعدةِ رامات دافيد الصهيونيةِ البالغةِ الحراسةِ والتحصين: ولنُخرِجَنَّهُم منها أذلةً وهُم صاغرون..

والصهاينةُ ومعهم رعاتُهم واتباعُهم مُصغونَ لما نطقت به الصورُ المدججةُ بالرسائلِ المفخخة، التي اتى بها الهدهدُ بطرفةِ يوم، وما اهتدى الجيشُ المفجوعُ لحيلةٍ يُبررُ بها الخرقَ المَهُولَ الذي اصابَ منظومتَه في عزِّ استنفارِها، فسَقطت مجدداً بعبورِ الهدهدِ فوقَ اجهزتِها التجسسيةِ وقِبابِها الحديديةِ وطائراتِها المعدومةِ من كلِّ حيلةٍ تحتَ عدساتِ الطائرِ الجارحِ برسائلِه، ولو ارادَ اهلُه لاَتبعوهُ بسِجِّيل، وجَدّدوا ما كتبتهُ يافا اليمنيةُ في سماءِ تل ابيب..

اُولى الرسائلِ سَقطت بين يديّ بنيامين نتنياهو، عاصفةً باوراقِهِ التي يُرتّبُها على بعدِ خطواتٍ من منبرِ الكونغرس الاميركي، وفيها انَ كلمةَ الهدهدِ ليست كالكلماتِ المنمَّقةِ على منابرِ الاستجداء، وانما قولُها فعلٌ متى شاءَ اهلُها، وكلُّ عنترياتِ المنابرِ لن تُجديَ نَفعا، ولا خِيارَ امامَ الصهاينةِ حكومةً وجيشاً الا وقفُ الحربِ على غزة ..

كشفَ الهدهدُ بعضَ المستور، وما حملتهُ خزائنُه أَمَرُّ على الاعداءِ وجيشِهم المفضوح، فلأوّلِ مرةٍ في تاريخِ الكيانِ تخترقُ طائرةٌ المجالَ الجويَ لقاعدةٍ جويةٍ حساسةٍ وأساسية، هي ثالثةُ ثلاثةٍ من اعمدةِ سلاحِ الجوِّ الصهيوني، وسقطَ معَ هيبتِها سرُّها الكبيرُ باسم قائِدِها الحالي، وهو من الاسرارِ العسكريةِ لدى هذا العدو..

وقبلَ ان يَعْدُوَ الجيشُ العبريُ محاولاً الهروبَ بتبريراتِه من حجمِ الضربةِ الاستخباريةِ الموجعةِ والصادمة، أطبقَ عليه الاعلامُ والمستوطنونَ الذين رأَوا بفيديو الاعلامِ الحربي للمقاومةِ مدَى ضَعفِ كيانِهم، مُسَلِّمِّينَ لحزبِ الله بقدراتِه التي فاقت كلَّ حساباتِهم، لتَخلُصَ صحيفةُ معاريف الى القول: إنهم يقرأونَنا كالكتابِ المفتوح..

مشاهدُ جديدةٌ بابعادٍ عسكريةٍ وامنيةٍ كبيرة، تَكتُبُ من جديدٍ اَنَ الكلمةَ للمقاومينَ وانَ اطالةَ امدِ جريمةِ الحربِ التي ينفذُها الصهاينةُ والاميركيون في غزةَ ستَفتحُ المشهدَ على صفحاتٍ جديدةٍ ستفاجئُ مجرمَ الحربِ الذي يظنُ انه قادرٌ على خديعةِ العالمِ كما وصفَه سيناتورات اميركيونَ ومواطنون غاضبون من زيارةِ بنيامين نتنياهو الى واشنطن..

المصدر: قناة المنار