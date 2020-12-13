بلدية الدوير: 3 إصابات بفيروس كورونا وإبقاء المدارس مغلقة حتى 20 الحالي

أعلنت بلدية الدوير تسجيل ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا، ويخضع كل منهم للحجر المنزلي وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة.

وأعلنت خلية الأزمة في بلدية الدوير أنه “بعد التشاور مع لجان الأهل في مدارس البلدة ومدراء المدارس، تقرر إبقاء المدارس مقفلة حتى مساء الأحد في 20-12-2020، على أن تتابع المدارس التعلم عن بعد.

وأشارت البلدية الى أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والهيئة الصحية الإسلامية بإجراء فحوصات الـ PCR للمخالطين للحالات الإيجابية، الذين تظهر عليهم عوارض وغير المنتسبين إلى أي جهة ضامنة، نهار الثلاثاء في 15-12-2020 في البلدة لتبيان الواقع.

وناشدت الاهالي “ضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام