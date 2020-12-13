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December 13 2020 - 12:04

اليمن:تفجير يستهدف منزل قائد شرطة في عدن المحتلة

منذ 2 ساعة 13 December، 2020
اليمن_محافظة عدن
اليمن - عربي وإقليمي

استهدف انفجار، صباح اليوم الأحد، منزل قائد شرطة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة الغزاة والمحتلين.
وأفادت مصادر إعلامية مقربة من العدوان بأن”الانفجار سمع دويه في منطقة الممدارة والمناطق المجاورة لها سببه قنبلة وضعت بالقرب من سيارة العقيد المعين من قوى الاحتلال صلاح شيخ قائد شرطة الممدارة”.
وأوضحت المصادر أن”الانفجار تلته اشتباكات بالقرب من نقطة تفتيش أمنية استحدثتها قوات ما يسمى الحزام الأمني تابعة للقطاع الثامن بتقاطع الممدارة”.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، غير أن ذلك يأتي في سياق الصراع والاشتباكات المتواصلة في المناطق المحتلة بين أجنحة العدوان وأدواته المحلية.
وتعم الفوضى الأمنية المحافظات المحتلة في ظل هيمنة قوى العدوان وانتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها المرتبطة بأطراف العدوان.

المصدر: المسيرة

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