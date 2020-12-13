هكذا تساعد بذور الشيا على تنحيف البطن

بذور الشيا من أهمّ المصادر الطبيعية للعديد من العناصر الغذائية الضرورية من فيتامينات ومعادن، تساعد الجسم على البقاء في أفضل حالاته. فما هي فوائد بذور الشيا في مجال التنحيف وخصوصاً منطقة البطن؟

الألياف

قد تكون بذور الشيا من أهمّ المصادر التي يمكن اللجوء إليها لتزويد الجسم بنسبة جيّدة من الألياف القابلة للذوبان في الماء، ممّا يعمل على الحفاظ على صحّة الأمعاء ويحسّن من عملها. هذا من شأنه أن يحمي من مشاكل الجهاز الهضمي لا سيّما الإمساك والإنتفاخ، والتي تؤدّي إلى زيادة الوزن في منطقة البطن تحديداً.

البروتين

تحتوي بذور الشيا على نسبة غير قليلة من البروتين ممّا يساعد على التزوّد بالعناصر الضروريّة لبناء كتلة عضليّة صحية وحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن بفعاليّة، وبالتالي التخلّص من كلّ ما يزيد الوزن في هذه المنطقة في الجسم تحديداً.

الماء

نظراً لغناها بالماء، يمكن الاعتماد على بذور الشيا للتخلّص من الوزن الزائد من خلال تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة من الوقت. كذلك، يساعد شرب كميات كافية من الماء على تعزيز عملية الأيض وتسريع وتحسين حرق الدهون ممّا يخلّص منطقة البطن من الدهون المتراكمة فيها.

زيادة حرق السعرات الحرارية

يساعد تناول بذور الشيا باعتدال وانتظام على حرق المزيد من السعرات الحرارية في مختلف أجزاء الجسم، لا سيّما في منطقة البطن، خصوصاً عند تناول وصفة بذور الشيا مع الليمون الحامض.

ضبط نسبة السكر في الدم

عادةً ما يُنصح بإدخال بذور الشيا ضمن الحمية الغذائية الخاصة بمرضى السكري بهدف إنقاص الوزن، ويساهم ذلك بشكلٍ أساسي في تقليل محيط الخصر لديهم بشكلٍ ملحوظ. يعود الفضل في ذلك إلى أنّ بذور الشيا تساهم في ضبط نسبة السكر في الدم للحفاظ عليها ضمن المستويات الطبيعيّة بعيداً من الانخفاض أو الارتفاع ممّا يقي من السمنة.

لا يعود الفضل في تنحيف البطن لبذور الشيا فقط، إذ أنّ أيّ عملية إنقاص وزن لا بدّ أن تقترن بعادات غذائية صحية وروتين يومي سليم، إن من جهة ممارسة الرياضة بانتظام وأيضاً الابتعاد عن الخمول والتوتر والحفاظ على نمط حياة إيجابي وصحّي.

المصدر: وكالات