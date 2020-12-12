القوات التركية تبدأ بتفكيك نقطة مراقبة في الصرمان بريف إدلب شمال سوريا تمهيداً لإخلائها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2020 - 22:54

القوات التركية تبدأ بتفكيك نقطة مراقبة في الصرمان بريف إدلب شمال سوريا تمهيداً لإخلائها

منذ 1 ساعة 12 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة