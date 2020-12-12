وزارة الدفاع الروسية: رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2020 - 20:48

وزارة الدفاع الروسية: رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ

منذ 2 ساعة 12 December، 2020
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