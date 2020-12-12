وزارة الدفاع الروسية: رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2020 - 20:48
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1518 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
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النائب علي حسن خليل عن الإدعاء في قضية جريمة المرفأ: ما حصل لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية
تيار المردة يؤكد تمسكه بمعرفة الحقيقة في جريمة انفجار مرفأ بيروت وكشف الفاعلين بعيداً عن المآرب السياسية
المجلس الشرعي الإسلامي: ما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة في قضية انفجار المرفأ يرمي إلى غايات سياسية
المعلقون الصهاينة: السعودية كانت خلف تحريك عجلة التطبيع وتمهد الطريق لركوب هذا القطار
حسين أمير عبد اللهيان: اعلان المغرب تطبيعه العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية
إعلام العدو: حل الكنيست قريبا ونتنياهو سيزور الإمارات في اليوم ذاته
معاريف العبرية: معظم وحدات الاحتياط الإسرائيلي لا تملك المهارة والكفاءة في ساحات القتال الحالية
رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد: الجزائر مستهدفة من جهات خارجية والكيان الصهيوني بات على حدود البلاد
كتائب حزب الله العراقية: لن نسمح للمشروع الأمريكي أن يشعر بالامن والاستقرار وهو يحتل أرضنا
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نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بعد رفض طعن بالانتخابات قدمته تكساس
الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح فايزر ضد كوفيد-19
ترامب: أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ في أقل من 24 ساعة في الولايات المتحدة بعد موافقة وكالة الأدوية على اللقاح
جونز هوبكنز: نحو 235 الف اصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
الصين تعيد عزل مدينة دونغنينغ بعد رصد إصابة موظف في مرفأها بفيروس كورونا
الوكالة الفرنسية: كورونا تسبب بوفاة مليون و595 ألفا و276 شخصا في العالم منذ ظهوره وإصابة أكثر من 71 مليونا
السلطات الصحية في كوريا الجنوبية: عدد الإصابات بكوفيد-19 عاود الإرتفاع في البلاد وخصوصا في ضواحي سيول
مفاوضات بريكست تتواصل في نهاية الأسبوع وسط تشاؤم الطرفين
الداخلية الأفغانية: مقتل شخص واصابة آخر في إطلاق صواريخ على كابول في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة في أقل من شهر
وصول أول قافلة من المساعدات الدولية إلى عاصمة إقليم تيغراي الاثيوبي
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة
قطع السير على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت وتحويله باتجاه الأوزاعي والشويفات اليوم من الساعة 16:00 إلى ال4 فجر الأحد
التحكم المروري في لبنان: قطع السير على طريق المطار في هذا التوقيت بسبب تصوير فيلم دعائي للوقاية من كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع إضافي في الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الدفاع الروسية: رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ
منذ 2 ساعة
12 December، 2020
اقليم كاراباخ
الدفاع الروسية
خرق وقف اطلاق النار في كاراباخ
روسيا
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