الصحة الفلسطينية: تسجيل 33 وفاة و1845 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت تسجيل 33 وفاة و1845 إصابة جديدة بكورونا و2182 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة أنه “تم تسجيل 33 حالة وفاة في فلسطين، وهي أعلى حصيلة وفاة منذ بدء الجائحة، بينها 3 في محافظة رام الله والبيرة، و2 نابلس، و4 جنين، و2 بيت لحم، و3 طولكرم، و1 ضواحي القدس، و2 الخليل، و13 حالة وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (134)، جنين (263)، نابلس (165)، طولكرم (56)، رام الله والبيرة (144)، سلفيت (43)، قلقيلية (23)، طوباس (33)، بيت لحم (45)، ضواحي القدس (60)، أريحا والأغوار (6)، قطاع غزة (505)، مدينة القدس (368)”.

المصدر: فلسطين اليوم