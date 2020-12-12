مداهمات واقتحامات للعدو الاسرائيلي في الضفة والقدس المحتلتين

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم السبت عدة شبان في القدس المحتلة، فيما شنت حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات العدو 3 شبان بعد الاعتداء عليهم في طريق الواد، كما اعتدت على شاب قبل اعتقاله أمن أمام باب الأسباط أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وقررت سلطات العدو إبعاد المقدسي أحمد أبو غزالة عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة ثلاثة أشهر.

كذلك اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في بلدة العيسوية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام، فيما استهدف الشبان آلية عسكرية للاحتلال بزجاجات حـارقـة.

وفي بيت لحم المحتلة، اقتحمت قوات العدو منطقة جبل أم ركبة في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وتمركزت في المنطقة لعدة ساعات.

وفي رام الله المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلدة رنتيس غربي رام الله، وجابت عددا من الشوارع في البلدة.

المصدر: فلسطين اليوم