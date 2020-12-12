إدارة ترامب تبلغ الكونغرس بنيتها تصدير أسلحة بقيمة مليار دولار للمغرب

ينوي البيت الأبيض المضي قدما في تطبيق خطته لتصدير أسلحة بقيمة مليار دولار إلى المغرب، بعد يوم من الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الرباط كيان العدو الاسرائيلي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة على الموضوع تأكيدها أن “إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس الجمعة بصفقات محتملة مع المغرب تشمل طائرات مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة”.

وأوضحت الوكالة أن “الحديث يدور عن أربع طائرات مسيرة من طراز (إم كيو-9 بي سكاي غارديان) تنتجها شركة جنرال اتوميكس وصواريخ (هيل فاير وبيفواي) وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيدام) من إنتاج شركات لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ”.

المصدر: روسيا اليوم