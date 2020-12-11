العدو الاسرائيلي اعتقل طفلين وأسيرا محررا من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الجمعة طفلين فلسطينيين خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة المحتلة، كما واعتقلت أسيرا محررا على حاجز عسكري غرب جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال اعتقلوا الطفلين محمد رجا عويس، ويوسف عويس ويبلغان من العمر (16 عاما)، خلال تواجدهما على أطراف القرية”.

واضافت المصادر “كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، أسيرا محررا من مخيم جنين عبر حاجز عسكري غرب جنين”.

وأفادت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء جبر، أثناء مروره عبر حاجز عسكري بالقرب من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين”.

المصدر: فلسطين اليوم