العدو الاسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم بمنطقة الرأس غرب سلفيت المحتلة

منعت قوات العدو الاسرائيلي الجمعة المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة الرأس غرب مدينة سلفيت بالضفة المحتلة، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة في محيط المنطقة المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين الصهاينة.

وذكرت مصادر فلسطينية ان “جنود الاحتلال نصبوا الحواجز، وشددوا من إجراءاتهم العسكرية في المنطقة وحالوا دون وصول المواطنين إلى أراضيهم”.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الفعاليات ما تزال مُستمرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، وبمشاركة كافة فصائل منظمة التحرير والهيئات المحلية وفعاليات المحافظة، للوصول إلى الأراضي في منطقة الرأس”.

وأضاف المصادر أن “هذه الفعاليات تأتي للتأكيد على النضال ضد الاحتلال والمستوطنين”، وأشارت إلى أن “سلطات الاحتلال تقدم الدعم للمستوطنين للسيطرة الكاملة على منطقة الرأس لإقامة بؤرة استيطانية مُتصلة بمستوطنة اريئل الجاثمة على أراضي المحافظة”.

المصدر: فلسطين اليوم